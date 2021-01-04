بايرن ميونخ يستعيد نجومه قبل مواجهة بوروسيا مونشنجلادباخ

الإثنين 04/يناير/2021 - 08:42 م
بوابة الفجر
وكالات
استعاد نادي بايرن ميونخ جهود الرباعي كينجسلي كومان وجوشوا زيركزي وبونا سار ومارك روكا قبل مباراته أمام مضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ يوم الجمعة المقبل بالبوندسليجا.

وشارك الرباعي في تدريبات النادي البافاري اليوم الاثنين بعد غيابهم لفترة.

وغاب الرباعي عن المباراة التي فاز فيها بايرن على ماينز 5 /2 أمس الأحد في أول مباراة له بالبوندسليجا في العام الجديد.

ولم يشارك الجناح سيرج جنابري في المران بعد تعرضه لكدمة في قصبة الساق خلال مواجهة ماينز، لكن الفحوص الطبية أظهرت أن إصابة اللاعب البالغ من العمر 25 عاما ليست بالغة.

وقال جنابري للموقع الرسمي لبايرن "كنت محظوظا بعدم حدوث الأسوأ،  علينا أن نرى الآن كيف سيتطور الأمر".

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