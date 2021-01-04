عاجل .. كورونا تضرب بيراميدز قبل مواجهة الاتحاد الليبي

الإثنين 04/يناير/2021 - 08:42 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
تلقى فريق بيراميدز ضربة قوية بإصابة عدد من نجوم الفريق بفيروس كورونا، قبل مواجهة الاتحاد الليبي، في إياب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وكشفت المسحة الأخيرة التى خضع لها الفريق قبل مواجهة الاتحاد الليبى، عن إصابة عدد من لاعبين الفريق بفيرس كورونا.

ومن المقرر أن ينتظر بيراميدز نتيجة المسحة الإضافية لتحديد قائمة الفريق التى ستدخل المعسكر استعدادًا لمواجهة الاتحاد الليبي.

وسنوافيكم بأسماء المصابين بعد قليل.

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