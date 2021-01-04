وزيرة الصناعة: معرض تكنولوجيا إحلال المركبات مفتوح أمام المواطنين لمدة 3 أيام

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قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن هناك عدد كبير من الوزارات تشارع في تنفيذ مبادرة إحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، حيث يعمل في هذا الملف 10 وزارات وهيئات.



وأشارت "جامع"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، اليوم الإثنين، إلى أن القطاع الخاص شريك أساسي في هذه المبادرة، خاصة المصانع التي تعمل على إنتاج المكونات المحلية، حيث وجه الرئيس السيسي بزيادة المكون المحلي في إنتاج السيارات.



وأضاف أن المواطنين يمكنهم زيارة معرض تكنولوجيا إحلال السيارات للعمل بالطاقة النظيفة، حيث أن مدة المعرض 3 أيام، لافتة إلى أنه تم اطلاق موقع إليكتروني حتى يتمكن المواطنين الراغبين في إحلال سياراتهم المتقادمة في التسجيل عبر الموقع.

