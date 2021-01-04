كريم فهمي يكشف لـ"الفجر الفني" عن موعد فيلمه الجديد "ديدو"

قال كريم

الفجر الفني

"يوجد لي فيلم ديدو ونحن حالياً نعمل على بوستر الفيلم، والجرافيك، أما عن عرضه فأنا كنت أفضل عرضه في السينمات ولكن هذا قرار المنتج هو المسؤول عن موعد طرحه وكفية عرضه، فإذا أراد المنتج أن يطرحه على منصة إلكترونيه فلن يعترض أحد".



واستكمل كريم حديثه قائلاً: "يشارك معي في فيلم ديدو كلاً من شيكو وهشام ماجد وحمدي الميرغني و ريم مصطفى وبيومي فؤاد واحمد فتحي ومحمد ثروت ، وأتمنى أن ينل الفيلم إعجاب الجميع".



وشارك كريم فهمي مؤخرًا في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، بجانب كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمي، وسوسن بدر، وتارا عماد، وعدد كبير من النجوم.



وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام، حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع يعانى منها معظم الأزواج.



كشف الفنان كريم فهمي عن الأعمال الجديدة التي يستعد لها خلال الفترة القادمة، وعن موعد عرضها.في تصريح خاص لـ"":