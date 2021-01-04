توفير فرص العمل ومنح العمالة غير المنتظمة.. إنجازات القوى العاملة فى 2020 (حصاد)

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حققت وزارة القوى العاملة عددا من الإنجازات على مدار عام 2020، من خلال تشغيل الشباب والراغبين فى العمل، وإلحاقهم بسوق العمل الداخلية، إلى جانب توظيف عدد من ذوى الاحتياجات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص.



كما ساهمت وزارة الاقوى العاملة فى رعاية العمالة غير المنتظمة، من خلال صرف المنح لتلك الفئات المتضرر من جائحة كورونا، والتى جاءت بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى لتخفيف تداعيات الجائحة على العمال.



وتبنت الوزارة أيضا تنفيذ مبادرات عدة، استهدفت العمال وشباب الجامعات، والصيادين وغيرهم.



فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" أبر إنجازات وزارة القوى العاملة فى عام 2020 :



- تم تشغيل 221 ألفا، و808 راغبين فى العمل بسوق العمل الداخلية، من بينهم 2318 من ذوى القدرات الخاصة.



- تم توفير 102 ألفا، و390 فرصة عمل بمنشآت القطاع الخاص.



- عقد ملتقيين لتوظيف شباب محافظتى القاهرة وبورسعيد ساهما فى توفير 5 آلاف، و789 فرصة عمل.



- اعتماد 17 ألفا، و844 تأشيرة وعقد عمل بالخارج.



- تم تسوية 1586 شكوى، إلى جانب مساهمة مكتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بالخارج في تحصيل ما قيمته 208 ملايين، و543 ألفا، و721 جنيه مستحقات العاملين المصريين بالخارج.



- على صعيد الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، ساهمت الوزارة بمبلغ مليار و300 مليون و108 آلاف جنيه، ضمن المبادرة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة، من خلال حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بالوزارة.



- كما تم صرف 62 مليونا و875 ألف جنيه على الرعاية الاجتماعية والصحية.



- إصدار شهادات "أمان" بإجمالى مليونين و72 ألف جنيه لهذه الفئة من العمالة.



- فيما يتعلق بمجال التدريب المهني، أضافت الوزارة 6 مراكز جديدة، ليصبح عدد المراكز الثابتة 38 مركزا.



- تم تحديث 7 مراكز، وجارٍ تحديث 12 مركزا، فضلا عن تحديث وتطوير 14 وحدة تدريب متنقلة تضاف إلى 13 أخرى تم إطلاقها من قبل تجوب القرى والنجوع الأكثر احتياجا مع جميع محافظة الجمهورية.



- تنفيذ 329 دورة تدريبية لنحو 4008 متدربا و4724 متدرجا.



- بلغت المبالغ المنصرفة من صندوق إعانات الطوارئ للعمال نحو 769 مليونا و339 ألف جنيه، لـ364 ألفا و261 عاملا، يعملون في 3738 شركة متعثرة والمتضررة من جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".



- وفي مجال رعاية القوي العاملة، تم إبرام 58 اتفاقية عمل جماعية استفاد منها 25 ألفا و785 عاملا وفض 37 احتجاجا، فضلا عن إنشاء غرفة عمليات لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لتداعيات فيروس كورونا في 38 ألفا و459 منشأة.



- وعلى صعيد تلقى الشكاوى وحلها، تم صرف مليون وألفي جنيه مساهمات في تمويل تكاليف أنشطة التدريب بالمنشآت، و508 آلاف جنيه مساهمات في تمويل الجوانب الفنية للعملية التدريبية، و545 ألف جنيه مساهمات في تمويل الأنشطة ذات العلاقة بالعملية التدريبية، و34 مليونا و279 ألف جنيه مساهمات في تمويل تحديث وتطوير مراكز تدريب قائمة من خلال صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة.



- دشنت الوزارة العديد من المبادارت، ومنها مبادرة "مصر بكم أجمل" لتدريب وتأهيل وتشغيل ذوي القدرات الخاصة، وتم تنفيذ المرحلة الأولي في أسوان، وأسيوط، وبني سويف، والإسكندرية، والدقهلية، والشرقية، وتم تدريب 893 متدربا ومتدربه من خلال 18 برنامجا، وتم توفير 622 فرصة عمل لذوي الإعاقة، فضلا عن 270 مشروعا صغيرا.



- تم تنفيذ مبادرة "مصر أمانة بين إيديك"، والتى تم اطلاقها في مايو 2017 لتوعية 1.1 مليون عامل في 65 ألف منشأة، فضلا عن أطراف العمل والإنتاج بالمخاطر والمشاكل التي تحيط بالوطن وتأثيرها على علاقات العمل وعجلة الإنتاج.



- تنفيذ مبادرة "اعرف واحمى نفسك"، وتم تنفيذ 410 مبادرات وبلغ المستفيدين 30 ألف عامل بجميع المحافظات عدا السويس وشمال سيناء.



- تنفيذ مبادرة "صيادي مصر" والتى تم اطلاق المبادرة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برعاية ومساندة صغار الصيادين خلال نوفمبر 2020، وتم لقاء الصيادين على أرض الواقع في كل من الإسكندرية، وصائدى الأسماك وسط حلقة السمك بمحافظة البحر الأحمر، وصيادى بحيرة ناصر بأسوان، وصيادي بورسعيد، وصيادي محافظ قنا، حيث تمت المشاركة مع مؤسسة صناع الخير للتنمية بتسليم 30 مركب صيد بكل أدواته من شباك ومجاديف وخطاف للأشخاص الذين تم تدريبهم على مهنة الصيد، وهم 30 شخصا على مهنة الصيد بالقرية، وتسليم ثلاجة لحفظ الأسماك لخدمة صيادى القرية جميعا.



- إطلاق مبادرة "مستقبلك بين ايديك" والتى تم في إطارها تنفيذ 14 مبادرة من خلال البروتوكولات مع الجامعات، وبلغ عدد المستفيدين من طلبة الجامعات 8000 طالب بجامعات قناة السويس، وعين شمس، والزقازيق، والإسكندرية، والمنوفية، والدقهلية، وكفر الشيخ.



- تنفيذ مبادرة "صحتك غالية علينا" والتى تم من خلالها تنفيذ 35 مبادرة، وبلغ المستفيدين 4000 عامل.



- تنفيذ مبادرة "سلامتك وصحتك تهمنا"، التى تم فيها تنفيذ 19 مبادرة، وبلغ المستفيدين 2000 عامل.



- تنفيذ مبادرة "مفتش جديد" تم فيها تنفيذ 19 مبادرة وبلغ المستفيدين 536 مفتشا للسلامة والصحة المهنية علي مستوى 19 مديرية القوى العاملة.