كل سنة وأنتي ناجحة ونقية.. سوسن بدر تهنئ إلهام شاهين بعيد ميلادها

الإثنين 04/يناير/2021 - 09:33 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
حرصت الفنانة سوسن بدر على تهنئة صديقتها الفنانة إلهام شاهين بعيد ميلادها.

ونشرت سوسن بدر صورة للفنانة إلهام شاهين عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، ووجهت لها رسالة ملئية بالحب وكتبت : كل سنة وأنتي ناحجة وقوية ونقية ، عيد ميلاد سعيد يا إلهام.

وفي سياق آخر، يُعرض للفنانة إلهام شاهين حاليًا بالسينمات فيلم "حظر تجول"، وهو بطولة إلهام شاهين، أمينة خليل، محمود الليثي، عارفة عبد الرسول، أحمد مجدي، كامل الباشا، وهو من إخراج أمير رمسيس.

أخبار تهمك

عاجل .. كورونا تضرب بيراميدز قبل مواجهة الاتحاد الليبي

منذ أقل من ساعة

عبد الحفيظ يزف بشرى سارة قبل مواجهة سونيديب بدوري الأبطال

منذ حوالي 8 ساعات

نجم الزمالك يعلن إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمباراة سونيديب بطل النيجر

منذ حوالي 4 ساعات

الكشف عن سبب استبعاد محمد الشناوي من قائمة الأهلي لمواجهة سونيديب غدًا

منذ حوالي 3 ساعات

4 لاعبين خارج الزمالك بأمر باتشيكو

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تأكد غياب نجم الأهلي عن مواجهة سونيديب في دوري أبطال أفريقيا

منذ يوم

استبعاد الشناوي و9 لاعبين أخرين من قائمة الأهلي لمباراة سونيديب غدًا

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الأهلي على أبواب الدوري التركي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. باتشيكو يصدم نجم الزمالك

منذ ساعتين و 41 دقيقة

تفاصيل العرض الأخير من الزمالك لفرجاني ساسي

منذ ساعتين و 10 دقيقة

الأهلي يقترب من ضم صفقة مميزة

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يرفض الاستسلام في صفقة الساحر

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل.. سانت إيتيان يغري الزمالك للحصول على خدمات مصطفى محمد

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يتحرك لحسم بديل فرجاني ساسي

منذ حوالي 6 ساعات

بينهم نجم الزمالك.. رباعي جديد على طاولة منتخب مصر

منذ ساعة و 12 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:42 م

عاجل .. كورونا تضرب بيراميدز قبل مواجهة الاتحاد الليبي

نجم الزمالك يعلن إصابته بفيروس كورونا

02:03 م

الأهلي يرفض الاستسلام في صفقة الساحر

07:00 م

تفاصيل العرض الأخير من الزمالك لفرجاني ساسي

07:30 م

بينهم نجم الزمالك.. رباعي جديد على طاولة منتخب مصر

08:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى