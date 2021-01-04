كل سنة وأنتي ناجحة ونقية.. سوسن بدر تهنئ إلهام شاهين بعيد ميلادها

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حرصت الفنانة سوسن بدر على تهنئة صديقتها الفنانة إلهام شاهين بعيد ميلادها.



ونشرت سوسن بدر صورة للفنانة إلهام شاهين عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، ووجهت لها رسالة ملئية بالحب وكتبت : كل سنة وأنتي ناحجة وقوية ونقية ، عيد ميلاد سعيد يا إلهام.



وفي سياق آخر، يُعرض للفنانة إلهام شاهين حاليًا بالسينمات فيلم "حظر تجول"، وهو بطولة إلهام شاهين، أمينة خليل، محمود الليثي، عارفة عبد الرسول، أحمد مجدي، كامل الباشا، وهو من إخراج أمير رمسيس.