تركيا تسجل 13695 إصابة جديدة بكورونا

الإثنين 04/يناير/2021 - 09:00 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

أظهرت بيانات وزارة الصحة التركية تسجيل 13695 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل مجمل الإصابات إلى مليونين و255607.

 

كما أفادت الوزارة بتسجيل 197 وفاة مرتبطة بالفيروس ليصل إجمالي الوفيات إلى 21685.

 

وتفرض تركيا منذ أكثر من شهر حظر تجول مسائي فضلا عن عزل عام تام في عطلات نهاية الأسبوع.

 

وكان وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة أعلن أنه سينبغي على القادمين للبلاد جوا اعتبارا من 28 ديسمبر، وبرا أو بحرا اعتبارا من 30 ديسمبر، تقديم اختبارا سلبيا لفيروس كورونا تم الحصول عليه خلال فترة لا تزيد على 72 ساعة قبل دخول البلاد.

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