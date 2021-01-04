استشاري: جراحة تحويل المسار تُفقد 70% من الوزن الزائد

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كشف الدكتور كريم صبري، أستاذ جراحات السمنة والمناظير بجامعة عين شمس، أن جراحات تحويل المسار لمرضى السمنة والسكر فوق الـ160 كيلو تُعد من العمليات القوية والأفضل والأمثل لإنقاص الوزن، وأيضا لمرضى السكر من النوع الثاني والذين يعانون من السمنة المفرطة ولكل محبي الحلويات غير القادرين على التوقف عن تناولها.



وأضاف "صبري"، خلال لقائه مع الإعلامية منال سلامة، في برنامج "حلو الكلام"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الاثنين، أن جراحات تحويل المسار تُحقق نزولًا في الوزن ما يقرب من 50 إلى 70% من الوزن الزائد خلال أول عام؛ حيث أنه من المعروف بأن عملية تحويل المسار تحقق نزولًا فى الوزن أعلى من بعض عمليات السمنة الأخرى.



وتابع: "في هذه العملية يتم فصل جزء من المعدة وتحويل مسار المعدة إلى الأمعاء، حيث يتم تقليل امتصاص المواد الغذائية والسكريات، وتجرى العملية بالمنظار، كما يساعد هذا النوع من العمليات على الشفاء من مرض السكر من النوع الثاني بنسبة 85%".



