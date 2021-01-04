ريهام عبد الغفور تكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل مشاركتها في مسلسل "قصر النيل"

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كشفت الفنانة ريهام عبد الغفور، عن الأعمال الجديدة التي تستعد لها خلال الفترة المقبلة، وعن موعد عرضها.



وفي تصريح خاص لـ" الفجر الفني " قالت ريهام: "أشارك في مسلسل "قصر النيل"، الذي سيعرض في شهر رمضان القام 2021 ، مع دينا الشربينى، وهو إخراج خالد مرعي وكتابة محمد سليمان عبد المالك" .



واستكملت ريهام حديثها قائلة: "طاقم العمل مختلف عن مسلسل "زي الشمس"، فلا يوجد معي غير دينا الشربيني ، وأتمنى أن ينل المسلسل إعجاب الجمهور".



يذكر أن آخر أعمال ريهام عبد الغفو كان مسلسل "إلا أنا" حكاية "ربع قيراط " الذي شارك فيه عدد كبير من النجوم إلى جانب ريهام عبد الغفور، منهم مصطفى درويش وإنعام سالوسة، وإبراهيم السمان، والحكاية من تأليف أمين جمال.



"ربع قيراط"، هي الحكاية السابعة من مسلسل "إلا أنا"، الذي عُرض منه 6 حكايات حتى الآن، هي "بنات موسى"، و"سنين وعدت" و"أمل حياتي" و"أمر شخصي" و"ضي القمر" و"لازم أعيش".



تناقش ريهام في الحكاية معاناة المرأة المطلقة في المجتمع المصرى، ومواجهتها للعديد من الأزمات في البيت والعمل والمجتمع ككل.