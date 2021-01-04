وزيرة التجارة: 1700 طلب لإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي خلال ساعتين (فيديو)

الإثنين 04/يناير/2021 - 08:27 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قالت نيفين جامع، وزير التجارة والصناعة، إن مصر تشهد اليوم الاثنين إطلاق مبادرة إحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، مشيرة إلى وجود إقبال كثيف من المواطنين.

وأوضحت جامع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد" أن الوزارة أطلقت موقعا إلكترونيا لتلقي طلبات المواطنين لإحلال سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي، مشيرا إلى أن البنك المركزي شارك في دعم المبادرة ببرنامج تمويلي بفائدة 3%.

وتابعت "المواطن الذي ينفق 3 آلاف جنيه شهريا لتموين سيارته بالبنزين، سيحتاج إلى 1400 جنيه شهريا لتموين سيارته بالغاز"، لافتا إلى أن الرئيس السيسي وجه بتعزيز نسبة المنتج المحلي في صناعة السيارات.

وأكملت:"تلقينا طلبات لإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي تجاوزت 1700 طلب خلال ساعتين"، مؤكدا أن المبادرة مستمرة لمدة 3 سنوات، حيث من المستهدف إحلال 70 ألف سيارة خلال العام الأول.

وأشارت إلى أن عملية تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي متاحة على مستوى الجمهورية، أم الإحلال حاليا ينفذ في 7 محافظات ضمن المرحلة الأولى.

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