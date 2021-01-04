نجلة عفاف راضي تكشف عن القرار الخطير في بدايتها الغنائية

الإثنين 04/يناير/2021 - 09:31 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد

قالت المطربة مي كمال، ابنة المطربة عفاف راضي، إنها بدأت بالغناء الغربي والجاز، وأخفت في البداية علاقتها بالغناء عن والديها، وكانت مشتتة بين حبها للغناء وعملها في التسويق، ومجال دراستها، ولكنها قررت في النهاية السير في الاتجاهين.

وتابعت "كمال"، خلال لقائها مع الإعلامية منال سلامة، في برنامج "حلو الكلام"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الاثنين: "عندما اكتشف والدتها موهبتها، نصحتها بالدراسة في دار الأوپرا وبالبدء بدراسة الغناء الأوپرالي، لكونه الطريق الأفضل لصقل الموهبة والتعلم، وكانت محظوظة لأن والدتها درست لها في الأوپرا.

وأشارت إلى أن فرص النجاح في الماضي كان أفضل من الوقت الحالى، فعلى الرغم من وجود السوشيال ميديا حاليًا إلا أنها جعلت القنوات الأون لاين متاحة للجميع وبالتالي فهناك ناس كثيرة تمتلك الموهبة ولكنها مغمورة عليها بسبب الازدحام الموجود.

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