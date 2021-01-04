المدارس الخاصة الأردنية تقدم خصم إضافي على الرسوم الدراسية

الإثنين 04/يناير/2021 - 08:42 م
بوابة الفجر
أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الأردني أن عدد المدارس الخاصة التي التزمت بتقديم خصم إضافي بنسبة 15بالمئة على الرسوم الدراسية لعام 2021/2020 ولجميع الطلبة فيها وبغض النظر عن أي خصومات سابقة تم تقديمها، وصل لغاية الآن الى (139) مدرسة للاستفادة من برنامج استدامة، ويقدر عدد الطلبة فيها بنحو 60 ألف طالب وطالبة.

ودعت المؤسسة في بيان صحافي اليوم الاثنين، أولياء أمور الطلبة لمعرفة تلك المدارس والحصول على الخصم الدخول على الرابط التالي:https://www.ssc.gov.jo/arabic/doctors/schools/وفي حال عدم الحصول على الخصم المُلتزم به قانونياً، إشعار المؤسسة أو وزارة التربية والتعليم/التعليم الخاص.

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