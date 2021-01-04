شعراوي: قمنا بتطوير شامل للمنطقة المحيطة بكنيسة السيدة العذراء في سمنود

الإثنين 04/يناير/2021 - 08:08 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن الأعمال التى تم الانتهاء بأولى مزارات العائلة المقدسة شملت تطويراً شاملأ للمنطقة المحيطة بكنيسة السيدة العذراء مريم والشهيد أبانوب لتحقيق جمال الرؤية البصرية للمسار ،

يذكر أن وزيرا السياحة والآثار والتنمية المحلية قد افتتحا اليوم أولى نقاط مسار رحلة العائلة المقدسة في مدينة سمنود بمحافظة الغربية

وأشار شعراوي إلى أنه تم طلاء واجهات المبانى المطله على المسار وتوحيد اليفط وواجهات المحلات بالإضافة إلى رصف الطريق كاملا بطبقة من الانترلوك بطول 250م وعرض 11م وأيضا تجميل الميدان الرئيسي وتجديد كنيسة السيدة العذراء مريم والشهيد أبانوب وتجديد واجهات مسجد البدراوى.

وأوضح شعراوى أن أعمال تطوير مسار العائلة المقدسة فى سمنود نفذته شركة الانتاج الحربى للمشروعات بالتعاون والتنسيق مع المحافظة التى قامت بتهيئة شارع سعد زغلول وميدان المنتزة وجهاز التنسيق الحضارى ووزارة السياحة وكلية الهندسة بجامعة طنطا ، لافتاً إلى أن مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة هو أحد أهم المشروعات القومية التي تشرف عليها الوزارة بالتعاون والتنسيق مع وزارة السياحة والآثار وعدد من الجهات المعنية وعلى رأسها مجلس الوزراء والمحافظات.

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