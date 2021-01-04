تفاصيل توجيه السيسي بشأن تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

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أبدى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اهتمامه بمشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، قائلا: "عايزين نشجع الناس".



وأشار "السيسي"، خلال افتتاح المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات، إلى أنه يمكن التفكير في تقديم آلية للاقراض بتكلفة مالية ليست كبيرة للتشجيع على التحويل، مع إمكانية مشاركة شركات التحويل لتخفيض التكلفة على المواطنين، منوها بأنه سيتم تشكيل لجنة فنية علمية لبحث الأمر، معقبا: "لو الامر نجح بشكل كامل سيكون تغيير كبير في مسارنا".



وقال "السيسي"، إن هناك عشرات آلاف من السيارات تعمل بالديزل، وتحويل جزء منها أو كلها للغاز الطبيعي إن أمكن أمر جيد.

