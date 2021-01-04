33 قطعة أرض لإقامة مشروعات مختلفة.. مصر تواصل إعمار المدن الجديدة

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تواصل الدولة المصرية، إعمار المدن الجديدة، التى تم تدشينها فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى تتسع للزيادة السكانية التى تشهدها مصر، وتوفر الحياة الكريمة والآمنة للمصريين.



وتقوم الحكومة، ممثلة فى وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية، بإقامة تلك المدن، على أحدث الطرازات، ثم إقامة المشروعات الخدمية، والأنشطة العمرانية، التى تساهم فى إعمار تلك المدن، حتى يتمكن المصريون من السكن بها، ونقل حياتهم إليها، بعيدا عن زحام المدن القديمة فى مختلف المحافظات.



فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" تحركات هيئة المجتمعات العمرانية، لإعمار المدن الجديدة :



وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه الذى عقد برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبحضور عدد من الأعضاء، والعدد الآخر عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، تطبيقا للإجراءات الاحترازية، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، على تخصيص 33 قطعة أرض فى 14 مدينة جديدة، بأنشطة متنوعة.



جاء ذلك فى إطار جهود الهيئة لزيادة معدلات التنمية، ودفع عجلة الاستثمار بالمدن الجديدة، وكذا توفير العديد من فرص العمل من هذه المشروعات.



وجاءت قرارات التخصيص على النحو التالى:



- تم تخصيص 7 قطع أراضٍ بمساحة 124540 مترا مربعا، لإقامة مشروع عمرانى متكامل، وبنك، وأنشطة تجارية، وإدارية، وسكنية، فى مدينة القاهرة الجديدة.



- تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 4.86 فدان، بنشاط حوش زراعى، فى مدينة العاشر من رمضان.



- تم تخصيص 4 قطع أراضٍ بمساحة 175059 مترا مربعا، لإقامة أنشطة سكنية، وتجارية، وإدارية، وفندقية، وسياحية، وترفيهية، فى مدينة 6 أكتوبر.



- تم تخصيص قطعتى أرض بمساحة 2598 مترا مربعا، لإقامة نشاط تجارى، وإدارى، فى مدينة بدر.



- تم تخصيص 3 قطع أراضٍ بمساحة 15080 مترا مربعا، لإقامة مصنع، ومركز خدمة وصيانة سيارات، ونشاط تجارى، فى مدينة السادات.



- تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 945 مترا مربعا، لإقامة حضانة، فى مدينة الشروق.



- تم تخصيص قطعتى أرض بمساحة 8278 مترا مربعا، لإقامة مدرسة، ونشاط تجارى، وإدارى، وسكنى، فى مدينة العبور الجديدة.



- تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 16 فدانًا، لإقامة مشروع عمرانى متكامل، فى مدينة سوهاج الجديدة.



- تم تخصيص قطعتى أرض بمساحة 46912 مترا مربعا، لإقامة مشروع عمرانى متكامل، ومحطة خدمة وتموين سيارات، فى مدينة دمياط الجديدة.



- تم تخصيص قطعتى أرض بمساحة 2636 مترا مربعا، لإقامة مركز طبى، ونشاط تجارى، وإدارى، فى مدينة برج العرب الجديدة.



- تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 12360 مترا مربعا، لإقامة نشاط ترفيهى، فى مدينة النوبارية الجديدة.



- تم تخصيص 4 قطع أراضٍ بمساحة 47170 مترا مربعا، لإقامة مصنعين، ومخبز، ونشاط إدارى، فى مدينة 6 أكتوبر الجديدة.



- تم تخصيص قطعتى أرض بمساحة 4984 مترا مربعا، لإقامة نشاط تجارى، وسكنى، ومحطة خدمة وتموين سيارات، فى مدينة أسيوط الجديدة.



- تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 24612 مترا مربعا، لإقامة مصنع، فى مدينة بنى سويف الجديدة.



إنجازات الإسكان فى عهد السيسى



ومنذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى حكم مصر، حقق قطاع الإسكان إنجازات عظيمة.



ففى مجال تطوير البنية الأساسية، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، تم تنفيذ العديد من المشروعات فى مجالات الإسكان، ومياه الشرب والصرف الصحى، والطرق، وتطوير المناطق غير الآمنة، وغير المُخططة.



وبلغ إجمالى الاستثمارات المنفذة فى قطاع الإسكان وتطوير العشوائيات نحو 107.27 مليار جنيه، وقد تم الانتهاء من تنفيذ 627.6 ألف وحدة، وجارٍ تنفيذ 388.35 ألف وحدة بإجمالى استثمارات تقدر بنحو 98.4 مليار جنيه.



وتمثلت أهم الإنجازات المنفذة فى ذلك الإطار فى توفير 414 وحدة للإسكان الاجتماعى، كما تم الانتهاء من نحو 165.958 ألف وحدة فى مشروع المناطق غير الآمنة، بإجمالى تكلفة بلغت 41 مليار جنيه، ذلك إلى جانب الانتهاء من 41.4 ألف وحدة فى مشروعات دار مصر، ونحو 2.232 ألف وحدة فى مشروع سكن مصر، ونحو 4.032 ألف وحده فى مشروع جنة.



كما تم تنفيذ نحو 1121 مشروعا فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، بإجمالى استثمارات منفذة بلغت نحو 78302 مليون جنيه، وجارٍ تنفيذ 668 مشروعا بإجمالى استثمارات تقدر بنحو 110911 مليون جنيه، وتتمثل أهم الإنجازات المنفذة فى ذلك الإطار فى تنفيذ 118 محطة تنقية مياه سطحية، و58 مشروعا لمد وتحسين شبكات مياه الشرب بالمدن والقرى، ونحو 63 محطة معالجة مياه جوفية، ونحو 15 محطة تحلية مياه البحر، ونحو 595 مشروعا للصرف الصحى، و115 محطة معالجة ثنائية، ونحو 148 مشروعا لمد وتحسين خدمات الصرف الصحى، كما تم الانتهاء من تنفيذ 6 محطات معالجة ثلاثية.



كما تم أيضا تنفيذ 108 مشروعات لمدن الجيل الرابع، بهدف تخفيف الضغط على المدن القديمة، والمساهمة فى توفير المسكن المناسب لمختلف فئات المجتمع، وجارٍ تنفيذ 180 مشروعا آخر، ومن أهم تلك الإنجازات تنفيذ 20 مدينة جديدة من أبرزها العاصمة الإدارية، وجار التخطيط للبدء فى تنفيذ 10 مدن أخرى.