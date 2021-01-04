باريس سان جيرمان يسعى للحفاظ على نجمه المعار

الإثنين 04/يناير/2021 - 07:59 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن باريس سان جيرمان الفرنسي حريص جداً على التعاقد مع الإيطالي مويس كين الذي يلعب في الموسم الحالي مع الفريق معاراً من إيفرتون الإنجليزي.

وأفادت شبكة سكاي سبورتس البريطانية بأن باريس سان جيرمان يرغب في التعاقد مع هاري كين بشكل نهائي وقد فتح مفاوضاته مع إيفرتون بشأن ذلك الأمر.

وأوضحت الشبكة البريطانية أن الصفقة قد تكلف خزائن باريس سان جيرمان حوالي 31 مليون جنيه إسترليني في حالة موافقة إيفرتون على بيع النجم الإيطالي نهائياً في الصيف المقبل.

وأشارت الشبكة البريطانية إلى أن مويس كين صاحب الأصول الإيفوارية خاض في الموسم الحالي مع باريس سان جيرمان حتى الآن 16 مباراة وسجل 9 أهداف وصنع هدف آخر.

أخبار تهمك

الأهلي يقترب من ضم صفقة مميزة

منذ حوالي 11 ساعة

نجم الأهلي على أبواب الدوري التركي

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل العرض الأخير من الزمالك لفرجاني ساسي

منذ 38 دقيقة

4 لاعبين خارج الزمالك بأمر باتشيكو

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل.. سانت إيتيان يغري الزمالك للحصول على خدمات مصطفى محمد

منذ ساعتين و 7 دقيقة

موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمباراة سونيديب بطل النيجر

منذ ساعتين و 6 دقيقة

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة ساوثهامبتون في الدوري الانجليزي

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل.. باتشيكو يصدم نجم الزمالك

منذ ساعة و 9 دقيقة

عبد الحفيظ يزف بشرى سارة قبل مواجهة سونيديب بدوري الأبطال

منذ حوالي 7 ساعات

بعد التعاقد مع بواليا .. ثلاثي الأهلي يترقبون مصيرهم

منذ حوالي 8 ساعات

نجم الزمالك يعلن إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يتحرك لحسم بديل فرجاني ساسي

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يرفض الاستسلام في صفقة الساحر

منذ ساعة و 8 دقيقة

استبعاد الشناوي و9 لاعبين أخرين من قائمة الأهلي لمباراة سونيديب غدًا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تأكد غياب نجم الأهلي عن مواجهة سونيديب في دوري أبطال أفريقيا

منذ يوم

الكشف عن سبب استبعاد محمد الشناوي من قائمة الأهلي لمواجهة سونيديب غدًا

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:00 م

الأهلي يرفض الاستسلام في صفقة الساحر

نجم الزمالك يعلن إصابته بفيروس كورونا

02:03 م

تفاصيل العرض الأخير من الزمالك لفرجاني ساسي

07:30 م

الكشف عن سبب استبعاد محمد الشناوي من قائمة الأهلي لمواجهة سونيديب غدًا

06:19 م

4 لاعبين خارج الزمالك بأمر باتشيكو

06:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى