"العربية للتصنيع": الحكومة تعمل كفريق واحد لتنفيذ مشروع تحويل السيارات إلى الغاز (فيديو)

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قال الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إنه هناك تكاتف من الحكومة كلها أمام الرئيس لتنفيذ مشروع تحويل السيارات إلى الغاز، مؤكدا أن الحكومة تعمل كفريق واحد.



وأشار التراس خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد" اليوم الإثنين، إلى أن الهيئة العربية للتصنيع مسؤولة عن الشق التنفيذي لتحويل السيارات للعمل بالطاقة النظيفة.



وشدد على أن الهيئة تعمل على مبادرة لتحويل سيارات الميكروباص للعمل بالغاز، لافتا إلى أن الهيئة تعاقدت مع شركة تويتا اليابانية لإنتاج سيارة ميني باص للعمل بالعاز الطبيعي في مصر، مما سيساهم في انخفاض أسعار الميكروباص خلال الفترة المقبلة.



ولفت إلى أن الهيئة عرضت على شركات عالمية منها شركة تويتا الدخول في شراكة مع الهيئة بنسبة تصنيع تزداد تدريجيا، مؤكدا أن المناخ في مصر جاذب لكل الشركات الاستثمارية العالمية.



وأردف أن الهيئة بالاتفاق مع وزارة التموين، وشركة ألمانية، سيتم تحويل 550 مخبز خلال 6 أشهر للعمل بالغاز الطبيعي بالاتفاق، الأمر الذي يسهم في خفض التكلفة لأصحاب المخابز.

