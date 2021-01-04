"العربية للتصنيع": الحكومة تعمل كفريق واحد لتنفيذ مشروع تحويل السيارات إلى الغاز (فيديو)

الإثنين 04/يناير/2021 - 09:04 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إنه هناك تكاتف من الحكومة كلها أمام الرئيس لتنفيذ مشروع تحويل السيارات إلى الغاز، مؤكدا أن الحكومة تعمل كفريق واحد.

وأشار التراس خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد" اليوم الإثنين، إلى أن الهيئة العربية للتصنيع مسؤولة عن الشق التنفيذي لتحويل السيارات للعمل بالطاقة النظيفة.

وشدد على أن الهيئة تعمل على مبادرة لتحويل سيارات الميكروباص للعمل بالغاز، لافتا إلى أن الهيئة تعاقدت مع شركة تويتا اليابانية لإنتاج سيارة ميني باص للعمل بالعاز الطبيعي في مصر، مما سيساهم في انخفاض أسعار الميكروباص خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن الهيئة عرضت على شركات عالمية منها شركة تويتا الدخول في شراكة مع الهيئة بنسبة تصنيع تزداد تدريجيا، مؤكدا أن المناخ في مصر جاذب لكل الشركات الاستثمارية العالمية.

وأردف أن الهيئة بالاتفاق مع وزارة التموين، وشركة ألمانية، سيتم تحويل 550 مخبز خلال 6 أشهر للعمل بالغاز الطبيعي بالاتفاق، الأمر الذي يسهم في خفض التكلفة لأصحاب المخابز.

أخبار تهمك

عاجل.. سانت إيتيان يغري الزمالك للحصول على خدمات مصطفى محمد

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يرفض الاستسلام في صفقة الساحر

منذ ساعتين و 11 دقيقة

الأهلي يقترب من ضم صفقة مميزة

منذ حوالي 12 ساعة

نجم الأهلي على أبواب الدوري التركي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. باتشيكو يصدم نجم الزمالك

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل .. كورونا تضرب بيراميدز قبل مواجهة الاتحاد الليبي

منذ نصف ساعة

4 لاعبين خارج الزمالك بأمر باتشيكو

منذ حوالي 3 ساعات

عبد الحفيظ يزف بشرى سارة قبل مواجهة سونيديب بدوري الأبطال

منذ حوالي 8 ساعات

استبعاد الشناوي و9 لاعبين أخرين من قائمة الأهلي لمباراة سونيديب غدًا

منذ حوالي 3 ساعات

تفاصيل العرض الأخير من الزمالك لفرجاني ساسي

منذ أقل من ساعتين

الكشف عن سبب استبعاد محمد الشناوي من قائمة الأهلي لمواجهة سونيديب غدًا

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل.. تأكد غياب نجم الأهلي عن مواجهة سونيديب في دوري أبطال أفريقيا

منذ يوم

بينهم نجم الزمالك.. رباعي جديد على طاولة منتخب مصر

منذ 43 دقيقة

نجم الزمالك يعلن إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يتحرك لحسم بديل فرجاني ساسي

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمباراة سونيديب بطل النيجر

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:42 م

عاجل .. كورونا تضرب بيراميدز قبل مواجهة الاتحاد الليبي

الأهلي يرفض الاستسلام في صفقة الساحر

07:00 م

نجم الزمالك يعلن إصابته بفيروس كورونا

02:03 م

بينهم نجم الزمالك.. رباعي جديد على طاولة منتخب مصر

08:28 م

تفاصيل العرض الأخير من الزمالك لفرجاني ساسي

07:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى