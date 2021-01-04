لبنان.. أغلاق عام حتي بداية فبراير بسبب كورونا









أعلنت الحكومة اللبنانية مساء اليوم الاثنين، حالة الإغلاق التام في جميع انحاء البلاد؛ اعتبارًا من الخميس المقبل حتى مطلع فبراير المقبل؛ لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.





وبحسب وسائل اعلام لبنانية، قررت اللجنة الوزارية الخاصة بكورونا "الإغلاق التام بدءًا من الخميس المقبل إلى الأول من فبراير، على أن يكون حظر التجوال من الساعة 6 مساء حتى الساعة 5 صباحا".





وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، حسان دياب، ألمح في وقت سابق من اليوم، إلى نية حكومته لفرض الإغلاق العام في البلاد، تزامنًا مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في لبنان.





وقال دياب- في بداية اجتماع اللجنة الوزارية-: "للأسف، نحن اليوم أصبحنا بموقع مختلف. في البداية كان هناك تناغم بين إجراءات الدولة وبين تجاوب المواطنين مع التدابير، أما اليوم فالوضع مختلف تمامًا. لقد طبقنا الإجراءات الممكنة كافة على مستوى الدولة لكن التزام الناس لم يكن إيجابيًا. للأسف هناك مواطنون غير مقتنعين حتى اليوم بخطر هذا الوباء"، وفقًا لقناة "إم.تي.في" اللبنانية.