بالفيديو.. تفاصيل مكالمة ترامب وسكرتير جورجيا لقلب نتائج الانتخابات

الإثنين 04/يناير/2021 - 07:52 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي

قالت روان الرجولة المحللة السياسية، إنها تعتقد أن البيت الأبيض وراء تسريب مكالمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسكرتير ولاية جورجيا، مشيرة إلى انه بعيدا عن قانوينة المحادثة فأكدت أن كل الشكوك تحوم حول البيت الأبيض وليس وزير الولاية وتوجيه رسائل للداعمين للرئيس الأمريكي وليس الدمقراطيين.


وأضاف خلال حوارها مع قناة "الغد"، أن ما تراه فى واشنطن الآن خاصة بعد تسريب المكالمة هو بناء رسم أوخط فاصل للحزب الجمهوري، وما يجب توجيه من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لافتة إلى أن ذلك بمثابة تحضير للانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 والانتخابات النصفية 2022 ولكن ستبقى كما هي.

ولفتت إلى أن ذلك يمثل ضجة إعلامية تحدث فى كل انتخابات رئاسية أمريكية، منوهة إلى أن الاعتراض يحدث مع كل انتخابات وعهو ما حدث مع دونالد ترامب نفسه عند فوزه بالانتخابات الأمريكية على الرئيس الأسبق للولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب.
وأوضحت أن ما يحدث قد يؤثر على الناخب الأمريكي، مع التباعد في الانشقاقات داخل الحزب الجمهوري وابتعاده عن الحزب التقليدي وهو ما نراه أيضا في الحزب الجمهوري بظهور جناح متطرف أخر.

وحصلت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية على تسجيل لمكالمة هاتفية يضغط فيها الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب على سكرتير ولاية جورجيا لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية.

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