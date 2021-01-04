كريم فهمي يعلن تعافيه من فيروس كورونا

الإثنين 04/يناير/2021 - 09:27 م
بوابة الفجر
مي مرسي
أعلن الفنان كريم فهمي عن تعافيه من فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال خاصية "الستوري" عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب "فهمي" قائلا: "الحمة لله نتيجة المسحة سلبية بفضل دعواتكم والتفاؤل، تفاءلوا والله، التفاؤل علاج وكفاية نشر أخبار وصور سلبية، يا رب إشفى الجميع".

وكان كريم فهمي قد أعلن سابقا عن إصابته بكورونا، كما أصيب عدد كبير من نجوم الفن أيضا منهم يسرا وشريف رمزي.

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