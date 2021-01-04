كل سنة وأنتي طيبة يا صاحبة أرق قلب.. إلهام شاهين تهنئ ليلى علوي بعيد ميلادها

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حرصت الفنانة إلهام شاهين على تهنئة صديقتها الفنانة ليلي علوي بمناسبة عيد ميلاده الذي يحل اليوم الرابع من شهر يناير.



ونشرت إلهام شاهين، صورة ليلي علوي، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام" ووجهت لها رسالة ملئية بالحب وكتبت :"حبيبتى ليلى كل سنة وإنتى جميله يا صاحبة أرق قلب .. فنانة راقية محترمة بتحب كل الناس .. وجدعة جدا مع أصحابها .. ربنا يحميك من كل شر و يبارك لك فى كل خطوة و يفرح قلبك يارب".



والجدير ذكره أن ليلي علوي تواصل تصوير فيلمها الجديد "ماما حامل" ، والذي يشارك في بطولته الفنان بيومي فؤاد، والذى يجسد دور زوج الفنانة ليلى علوي، وينجب منها طفلين، يؤدى دورهما حمدي الميرغني، ومحمد سلام، وهم أسرة من طبقة غنية يتعرضون للعديد من المواقف الكوميدية.



ويعتمد الفيلم على كوميديا الموقف، إضافةً إلى تعرض بيومي فؤاد لبعض المشاكل في عمله الذي يتولى إدارته الفنان سامي مغاوري، وتتوالى الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي.

