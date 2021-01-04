غرفة التطوير العقاري: القطاع ارتفع 50% خلال 10 سنوات

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قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إنه دائما ما يشهد قطاع العقارات عدم ثبات في العالم، لافتا إلى أن سياسات الحكومة في العقارات خلال الفترة الماضية أسهمت في تطور القطاع.



وأوضح شكري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عز مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد اليوم الإثنين، أن القطاع العقاري ارتفع في المتوسط 50% خلال العشر السنوات الماضية، مضيفا أن الثورتين أثرتا بشكل كبير في القطاع.



ونصح المواطنين الذين يستهدفون الاستثمار في القطاع العقاري، بسرعة الاستثمار قبل ارتفاع الأسعار خلال الفترة القادمة. لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة التريث لفترة ثلاث سنوات قبل نيل الأرباح.



وتابع شكري، أنه يجب على المشتري اختيار الشركة الجادة قبل إتمام عملية الشراء، مردفا أن الأقساط الطويلة لفترات طويلة التي توفرها الشركات ولن تستمر كثيرا.



وأكد أن أسعار القطاع العقاري لن تنخفض الفترة المقبلة، لافتا إلى أن النصف الثاني من 2020 حققت شركات العقارات مكاسب كبيرة.



