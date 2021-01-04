حقيقة إصابة رانيا يوسف بكورونا عقب لقائها مع المذيع العراقي المصاب

الإثنين 04/يناير/2021 - 08:21 م
بوابة الفجر
مي مرسي
ترددت شائعات في الساعات القليلة الماضية حول إصابة الفنانة رانيا يوسف بفيروس كورونا المستجد وذلك عقب إصابة المذيع العراقي نزار الفاس الذي أجرى معها الحوار المثير للجدل.

وقال "يوسف" في تصريحات صحفية أنها لم تصاب بكورونا وأنها بصحة جيدة.

وكان المذيع العراقي نزار الفاس، قد أعلن عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، ومن المقرر إجراءه مسحة أخرى في الأيام المقبلة للتأكد من إصابته.

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