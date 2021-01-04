طرح أراضي وحدات سكنية.. إنجازات قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية (حصاد)

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على مدار عام 2020، حقق قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عددا من الإنجازات.



وأعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تلقت 2035 طلب تخصيص لـ737 قطعة أرض بأنشطة متنوعة بمساحة إجمالية حوالى 5500 فدان خلال 2020، وفقا لآلية التخصيص الفورى، مشيرا إلى أن حوالى 35% من تلك الأراضى سيتم سداد قيمتها بالدولار الأمريكى تحويلا من الخارج، وستعمل على توفير ما يزيد على مليونى فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مع إقامة وتشغيل المشروعات بها، وذلك فى إطار دعم وجذب الاستثمارات بالمدن الجديدة.



واستعرض الوزير تقريرا بشأن إنجازات قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة، الذى أعده الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمشرف على القطاع.



فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" أبرز إنجازات قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على مدار عام 2020 :



- ساهم قطاع التخطيط والمشروعات فى استصدار قرارات وزارية باعتماد التصميم العمرانى والتخطيط والتقسيم لحوالى 124 مشروعا عمرانيا وخدميا استثماريا، ستقام على مساحة إجمالية حوالى 75 ألف فدان في 15 مدينة جديدة، بما يساهم في دفع عجلة التنمية بالمدن الجديدة، والعمل على ضخ الاستثمارات الأجنبية والمحلية بها.



بالنسبة للمشروعات الإسكانية مختلفة المحاور بالمدن الجديدة:



- وفيما يتعلق بمحور الأراضي السكنية، تم طرح أراضٍ سكنية صغيرة لتمكين المواطنين بمختلف شرائحهم المجتمعية من بناء مسكنهم العائلى.



- تم توفير حوالي 3098 قطعة أرض ضمن محور الإسكان الاجتماعى بمساحة إجمالية حوالى 185 فدانا.



- كما تم توفير حوالى 1718 قطعة أرض مميزة بمساحة إجمالية تخطت 220 فدانا.



- تم طرح 204 قطع أراض، مثلت باكورة طرح الأراضي بأحدث المدن الجديدة الجاري إقامتها بالصعيد، وهى مدينة ملوى الجديدة.



- تم توفير حوالى 631 قطعة أرض ضمن محور الأراضي الأكثر تميزا بمساحة إجمالية بلغت حوالى 100 فدان، والذى كان من شأنه مجابهة الطلب على الأراضي، والقضاء على ظاهرة السمسرة.



- تم توفير 190 قطعة أرض بمساحة حوالى 45 فدانا، ضمن مشروع تأهيل صغار المطورين العقاريين "المستثمر الصغير"، للمساهمة في توفير وحدات لفئة الاسكان المتوسط.



- تم توفير حوالى 2895 قطعة أرض على مساحة إجمالية تزيد عن 345 فدانا فيما يخص المصريين العاملين بالخارج، و1042 وحدة سكنية فاخرة كاملة التشطيب، وتوفير تلك الأراضى والوحدات استجابة من الدولة لأبنائها بالخارج، بغرض زيادة الترابط بينهم وبين الوطن، وكذا توفير موارد مالية غير تقليدية بالعملة الأجنبية لخزينة الدولة.



بالنسبة لمحور الوحدات السكنية للمواطنين بمختلف شرائحهم:



- ساهم القطاع في توفير حوالى 137 ألف وحدة سكنية لجميع المستويات.



- تم طرح 7796 وحدة ضمن مشروعات الإسكان جنة، ودار مصر، وسكن مصر.



- تم طرح 564 وحدة بمشروع الإسكان المتميز ذى الطابع الساحلى بمدينة رشيد الجديدة.



- طرح 820 وحدة ضمن أرض منطقة مطار إمبابة.



- طرح 685 وحدة ضمن حصة الهيئة ببعض المشروعات المميزة على رأسها مشروع الرحاب بمدينة القاهرة الجديدة.



- طرح 9 فيلات سكنية ضمن حصة الهيئة بأحد المشروعات العمرانية بمدينة 6 أكتوبر.



- تم طرح وحدات في المدن الجديدة بالتعاون مع صندوق الاسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، ومنها 100 الف وحدة سكنية محور منخفضى الدخل، و25 الف وحدة ضمن محور متوسطى الدخل ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية سكن كل المصريين.



- طرح حوالى 2196 وحدة سكنية ضمن مشروعات الهيئة جنة، ودار مصر، وسكن مصر، مع استمرار طرح العديد من الوحدات والفيلات الفاخرة بالتنسيق مع شركات التسويق العقاري.







بالنسبة للتوسع الكمى والنوعى بإقامة المدن الجديدة:



- سعى قطاع التخطيط والمشروعات، إلى ترجمة الاحتياجات المستقبلية للتوسع العمرانى للمدن الجديدة.



- تم اعتماد 7 مخططات استراتيجية عامة لمدن ملوى الجديدة، والفشن الجديدة، وأكتوبر الجديدة، وتوسعات قنا الجديدة، والأقصر الجديدة، وسفنكس الجديدة، ورشيد الجديدة.



- تم اعتماد مخططات تفصيلية لمناطق تنموية ببعض المدن منها الحى اللاتينى بالعلمين الجديدة، ومناطق بطيبة الجديدة، ومناطق بمدينة الشيخ زايد، والمنطقة الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة، بمساحات إجمالية بلغت حوالى 300 ألف فدان، مثلت مساحات تنموية جديدة بتلك المدن، وحالت دون التعدي على أراضى الدولة.



- كما تم إعداد المخططات التفصيلية لمساحة حوالى 50 ألف فدان بأنشطة متنوعة عمرانية، وسكنية، وخدمية، وصناعية، تساهم في زيادة المساحات القابلة للتنمية خلال الفترة المقبلة.



- تم إنشاء وحدة للرصد الحضري للمجتمعات العمرانية الجديدة بقطاع التخطيط والمشروعات، وتهدف إلى قياس وتقييم مدى كفاءة الأداء وكفاءة الخطط والسياسات التي تتخذ من أجل تحقيق التنمية العمرانية الشاملة المستدامة للمجتمعات العمرانية الجديدة، وسيقوم القطاع من خلال تلك الوحدة، بقياس التقدم المحرز لأعمال التنمية العمرانية المستدامة في المدن الجديدة عبر تطور سنوات خطط التنمية المستهدفة، والحفاظ على وضع تنموى حضري راقٍ بمفهوم توافر خدمات حضرية ومعيشية تواكب جودة الحياة، وتوسيع قاعدة المستفيدين منها، وتقييم حالة البيئة الحضرية المستدامة للمدن الجديدة وأهداف الدولة في خلق مجتمعات متكاملة، وذلك فى ضوء المتابعة العمرانية بالمدن الجديدة، وقرار وزير الإسكان، بإنشاء الوحدة والتى تأتى كتعاون مشترك بين الهيئة من جانب، والهيئة العامة للتخطيط العمرانى من جانب آخر.



- سعت وحدة البيانات المكانية والتحول الرقمى بقطاع التخطيط والمشروعات، سعت إلى تطبيق استراتيجية التحول الرقمي من خلال 7 محاور رئيسية، هى: النظام المعلوماتى والرقمى لقواعد البيانات الجغرافية GIS، والمنظومة الإلكترونية عبر الشبكة العنكبوتية وتتضمن منظومة التخصيص الفورى والمشروعات الاستثمارية والموقع الإلكترونى للهيئة، النظام المعلوماتى المكانى لمنظومة إدارة المخالفات بالمدن الجديدة، ومنظومة التكامل البيانى والمكانى مع الشهر العقارى، والتكامل المكانى مع وزارة التخطيط والمتابعة SDI، وتطبيق مؤشرات ومعايير كود المدن الذكية لكل قطاع من قطاعات العمران، والمنظومة الإلكترونية الموحدة للتراخيص بالمدن الجديدة، بما يعود بالنفع على إدارة العمران بالمدن الجديدة والمستثمرين والمواطنين على حد سواء، وتماشيا مع التوجه الاستراتيجي للتحول الرقمي في الدولة المصرية.