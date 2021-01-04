بوروسيا دورتموند يكشف عن موقفه من غياب الجماهير

الإثنين 04/يناير/2021 - 07:35 م
بوابة الفجر
وكالات
قال هانز-يواخيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند أسفه إزاء استمرار الحاجة إلى إقامة مباريات الدوري الألماني لكرة القدم (بونمدسليجا) بدون جماهير، في ظل أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأكد فاتسكه تقبله لأسباب خلو المدرجات من الجماهير، لكنه لا يزال يرى أن الأجواء تفتقد الروح المنشودة.

وقال فاتسه في تصريحات نشرتها مجلة "كيكر" اليوم الاثنين :"الأجواء تحبطني أكثر وأكثر في كل شهر."

وأضاف :"الآن تجلس في جو معقم. مع الالتزام بالتباعد والكمامات، هو أمر فظيع."

وخلال تحسن الأوضاع في ألمانيا فيما يتعلق بجائحة كورونا قبل أشهر قليلة، جرى السماح لعدد من المشجعين بحضور مباريات دورتموند، لكن حالات العدوى تتزايد من جديد في الوقت الحالي.

وقال فاتسكه :"عندما حضر نحو عشرة ألاف مشجع في مباراتينا أمام مونشنجلادباخ وفرايبورج، دمعت عيناي من الفرح، وكذلك فعل الكثيرون."

وأضاف فاتسكه أن التداعيات الاقتصادية للأزمة ستستغرق بعض الوقت حتى تصبح واضحة، لكن البث التليفزيوني على الأقل يأتي بالعائدات ويمنح الجماهير فرصة الاستمتاع بالمباريات.

وتابع :"تقييمات المشاهدة التليفزيونية تظهر بشكل متزايد أن كرة القدم يمكنها على الأقل لأن تمنح الناس بعض المتعة والمرح في هذه الأوقات الصعبة."

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