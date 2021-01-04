ريهام أيمن تحتفل بتعافي زوجها شريف رمزي من كورونا
الإثنين 04/يناير/2021 - 07:54 م
مي مرسي
احتفلت الفنانة ريهام أيمن بتعافي زوجها الفنان شريف رمزي من كورونا، وذلك من خلال منشور عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وكتبت "أيمن" قائله: "أخيرًا بات بإمكاننا احتضانه مرة أخرى".
وكان شريف رمزي قد أعلن عن تعافيه من فيروس كورونا المستجد، عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكتب قائلا: "الحمد لله علي كل شيء نتيجة المسحة سلبية بفضل الله وبفضل حبكم ودعواتكم، تم شفائي من هذا المرض اللعين ربنا يشفي ويتم شفاء كل مريض ويحفظنا جميعا يا رب".
وكتبت "أيمن" قائله: "أخيرًا بات بإمكاننا احتضانه مرة أخرى".
وكان شريف رمزي قد أعلن عن تعافيه من فيروس كورونا المستجد، عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكتب قائلا: "الحمد لله علي كل شيء نتيجة المسحة سلبية بفضل الله وبفضل حبكم ودعواتكم، تم شفائي من هذا المرض اللعين ربنا يشفي ويتم شفاء كل مريض ويحفظنا جميعا يا رب".
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