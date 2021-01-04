ريهام أيمن تحتفل بتعافي زوجها شريف رمزي من كورونا

الإثنين 04/يناير/2021 - 07:54 م
بوابة الفجر
مي مرسي
احتفلت الفنانة ريهام أيمن بتعافي زوجها الفنان شريف رمزي من كورونا، وذلك من خلال منشور عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت "أيمن" قائله: "أخيرًا بات بإمكاننا احتضانه مرة أخرى".

وكان شريف رمزي قد أعلن عن تعافيه من فيروس كورونا المستجد، عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكتب قائلا: "الحمد لله علي كل شيء نتيجة المسحة سلبية بفضل الله وبفضل حبكم ودعواتكم، تم شفائي من هذا المرض اللعين ربنا يشفي ويتم شفاء كل مريض ويحفظنا جميعا يا رب".

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