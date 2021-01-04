كل سنة وأنت طيب يا حب عمري.. راندا رياض تهنئ الشرنوبي بعيد ميلاده

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حرصت راندا رياض على تهنئة زوجها الفنان محمد الشرنوبى بمناسبة عيد ميلاده.



ونشرت راندا صورة تجمعهما من احتفالهما بعيد ميلاده ، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام ووجهت له رسالة ملئية بالحب وكتبت: عيد ميلاد أخويا وحبيبي كل سنة وأنت طيب يا أحلى حاجة وأهم واحد في حياتي كلها ، كل سنة وأنت طيب يا حب عمري ، ربنا يخليك ليا ويحفظك ويحميك يا اطيب قلب في الدنيا.



وفي سياق آخر، يُشارك الفنان محمد الشرنوبي في فيلم "قمر 14"، وهو من إخراج هادى الباجوري،والفيلم يضم 5 حكايات، ويُشارك في الحكاية الأولى غادة عادل، كريم فهمي، عارفة عبد الرسول، ومحمد مهران، والثانية أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، أحمد بدير، ومحمد جمعة، والثالثة أحمد مالك، بيومي فؤاد، مي الغيطي، والرابعة دينا الشربيني، وأحمد الفيشاوي، ومحمد علاء، ليلى عز العرب، والخامسة، خالد النبوي وشيرين رضا.