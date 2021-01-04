تفاصيل العرض الأخير من الزمالك لفرجاني ساسي

الإثنين 04/يناير/2021 - 07:30 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي

لا يزال يرغب نادي الزمالك في تجديد عقد الدولي التونسي فرجاني ساسي، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال الفترة المقبلة.

 

ومن المقرر أن ينتهي عقد ساسي مع الزمالك نهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل لاتفاق رسمي بشأن تجديد عقده مع الفريق.

 

حيث عرض نادي الزمالك أكثر من مليونى يورو سنوياً على فرجانى ساسى، وهو ما يبلغ قرابة 40 مليون جنيه مصري، من أجل إقناعة بتجديد عقده.

 

ويعتبر العرض المقدم لفرجانى ساسى للتجديد للزمالك أعلى العروض المتاحة أمام اللاعب والمعروض عليه من أى نادي آخر فى الوقت الحالي.

 

ويتقاضى فرجاني ساسى مليون و400 ألف يورو سنويًت، وفقًا لعقده الحالى مع الزمالك، وسيتم زيادة المبلغ إلى مليوني يورو سنويًا فى العقد الجديد.

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