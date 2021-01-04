وزير الطيران: تركيب 116 كاميرا حرارية لمعرفة الغير ملتزمين بارتداء الكمامة

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قال الطيار محمد منار، وزير الطيران، إن الوزارة استغلت فترة التوقف خلال الفترة السابقة، لرفع كفاءة المطارات بالكامل، وتم وضع العلامات الخاصة بالإجراءات لاحترازية.



وتابع "شاهين"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن الوزارة وضعت 116 كاميرا حرارية بكافة مطارات الجمهورية، لمعرفة المسافرين الذي لا يقومون بارتداء الكمامة وقياس درجة الحرارة.



ولفت إلى أن هناك تخفيضات على الطيران الدولي، والهدف من هذا جذب المسافرين في ظل ضعف حركة الطيران العالمية بسبب أزمة كورونا، خلاف تأثر الكثير من ازمة كورونا.

