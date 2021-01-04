أتالانتا يعزز صفوفه بضم يواخيم ماهيلي قادماً من جينك البلجيكي

أعلن الفريق الاول لكرة القدم بنادي أتالانتا الإيطالي اليوم الأثنين تعاقده مع الدولي الدنماركي يواخيكم ماهيلي لاعب جينك البلجيكي وذلك في اليوم الأول من فترة الإنتقالات الشتوية.









ولم يكشف النادي الإيطالي، اليوم الاثنين، عن تفاصيل عقد اللاعب الذي أنهى أربعة سنوات قضاها مع جينك البلجيكي.





وقال اللاعب صاحب الـ23 عاما: "أنا لاعب متحرك ودائما ما أبذل قصارى جهدي للفريق وللدفاع، لدي ميول هجومية ويمكنني اللعب على كلا الجانبين".





وكان أتالانتا قد افتتح العام الجديد باكتساح ساسولو بنتيجة 5 /1، ويحتل الفريق المركز السابع في ترتيب المسابقة، كما أنه سيواجه ريال مدريد الإسباني في دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا في فبراير المقبل.





وكان الفريق قد ودع منافسات دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، حينما خسر أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، في أول مشاركة للفريق الإيطالي في تاريخه بالمسابقة الأوروبية.





وذكرت تقارير إعلامية أن نادي مدينة بيرجامو مستعد للسماح للاعبه الأرجنتيني أليخاندرو جوميز بالرحيل عن الفريق، خاصة في ظل وجود خلافات بينه وبين جيان بييرو جاسبريني المدير الفني لأتالانتا وذلك ما حدث خلال أحد مباريات الفريق في دوري الأبطال بشهر ديسمبر الماضي.





ولم يشارك المهاجم الأرجنتيني سوى في مباراة واحدة فقط كاحتياطي في آخر خمس مباريات للفريق في بطولة الدوري.



