أستاذ فيروسات يكشف عن عرض مدهش لفيروس كورونا

الإثنين 04/يناير/2021 - 07:27 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور احمد شاهين، أستاذ الفيروسات بطب الزقازيق، إن هناك طفرات غيرت من النتوءات الشوكية على ظهر فيروس كورونا، وهذه النتوءات أدت لسرعة انتشار الفيروس، من خلال شدة التصاقه بالخلية البشرية، مما أدى لسهولة إصابة الاطفال حتى حديثي الولادة شأنهم شأن الكبار، وهذا الامر لم يكن يحدث سابقًا.

وتابع "شاهين"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن إصابات كورونا في الموجة الثانية ببريطانيا زادت بنسبة 45%، وهذا بسبب تحور الفيروس.

وأشار إلى أن أحد أعراض كورونا المدهشة أن الإنسان قد يكون طبيعيًا، دون أي أعراض، وفجأة تنقص نسبة الاوكسيجين، ويكون في حاجة إلى العناية المركزية، لذلك على جميع الناس أن يكون لديهم جهاز لقياس الأوكسجين في المنزل، لقياس درجة الاوكسجين، خاصة أن الجهاز ثمنه رخيص.

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