رئيس الوزراء يتابع توفير التمويل المطلوب لتنفيذ مبادرة "سكن كل المصريين"

الإثنين 04/يناير/2021 - 07:27 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وشارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ورامى أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزى، ومى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى، ومسئولى " المالية" والبنك المركزى، لمتابعة توفير التمويل المطلوب لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية "سكن كل المصريين".

وفى بداية الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن عقد هذا الاجتماع يأتى فى إطار متابعة إنشاء عدد كبير من وحدات الإسكان ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، " سكن كل المصريين"، والذى تسعى الدولة من خلاله إلى توفير وحدات سكنية لمنخفضى الدخل، ووحدات أخرى تلبى مطالب فئات أعلى دخلا من شريحة محدودى الدخل، أو متوسطى الدخل، مشيرا إلى أنه سبق أن تمت الموافقة على رفع سقف الدخل لمن يستفيد من هذه الوحدات حتى 10 آلاف جنيه للأعزب، و14 ألف جنيه للأسرة.
 
وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أنه تم طرح 125 ألف وحدة سكنية خلال الفترة الماضية، تقدم لحجزها نحو 300 ألف مواطن، موضحا أن هناك تكليفا من الرئيس عبدالفتاح السيسى بأن يتم توفير وحدات للجميع ما دامت تنطبق عليهم الشروط، كما كلف رئيس الوزراء بسرعة العمل على توفير التمويل المطلوب للتنفيذ، وكذا برنامج التمويل العقارى المطلوب لهذه الوحدات وغيرها.
 
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ تكليفات الرئيس بشأن تيسير إجراءات التمويل العقارى، وذلك عن طريق زيادة عدد السنوات التى يتم فيها تمويل الوحدة، وكذا العمل على تخفيض قيمة الفائدة؛ بحيث تكون هذه النسبة بوجه عام أقل من النسبة العادية للاقتراض؛ من أجل تشجيع شراء العقارات.
 
وكلف رئيس الوزراء بدراسة طرح مبادرة جديدة للتمويل العقارى، وتقديم النتائج التى يتم الاتفاق عليها لعرضها على رئيس الجمهورية بحضور محافظ البنك المركزي؛ بهدف إتاحة الوحدات السكنية أمام مختلف شرائح المجتمع المصرى. 

كما وجه رئيس الوزراء، فى الوقت نفسه، بتسجيل كافة الوحدات المُنشأة حديثا فى المدن الجديدة فى الشهر العقارى، مع ضرورة تيسير هذه الإجراءات حتى يسهل التعامل عليها. 

أخبار تهمك

الزمالك يتحرك لحسم بديل فرجاني ساسي

منذ حوالي 5 ساعات

استبعاد الشناوي و9 لاعبين أخرين من قائمة الأهلي لمباراة سونيديب غدًا

منذ أقل من ساعتين

4 لاعبين خارج الزمالك بأمر باتشيكو

منذ ساعتين

عاجل.. تأكد غياب نجم الأهلي عن مواجهة سونيديب في دوري أبطال أفريقيا

منذ يوم

عبد الحفيظ يزف بشرى سارة قبل مواجهة سونيديب بدوري الأبطال

منذ حوالي 7 ساعات

نجم الزمالك يعلن إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يقترب من ضم صفقة مميزة

منذ حوالي 11 ساعة

موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمباراة سونيديب بطل النيجر

منذ ساعتين

نجم الأهلي على أبواب الدوري التركي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. باتشيكو يصدم نجم الزمالك

منذ ساعة و 6 دقيقة

الأهلي يرفض الاستسلام في صفقة الساحر

منذ ساعة

الكشف عن سبب استبعاد محمد الشناوي من قائمة الأهلي لمواجهة سونيديب غدًا

منذ أقل من ساعتين

تفاصيل العرض الأخير من الزمالك لفرجاني ساسي

منذ 35 دقيقة

عاجل.. سانت إيتيان يغري الزمالك للحصول على خدمات مصطفى محمد

منذ ساعتين

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة ساوثهامبتون في الدوري الانجليزي

منذ ساعتين و 36 دقيقة

بعد التعاقد مع بواليا .. ثلاثي الأهلي يترقبون مصيرهم

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:00 م

الأهلي يرفض الاستسلام في صفقة الساحر

نجم الزمالك يعلن إصابته بفيروس كورونا

02:03 م

الكشف عن سبب استبعاد محمد الشناوي من قائمة الأهلي لمواجهة سونيديب غدًا

06:19 م

تفاصيل العرض الأخير من الزمالك لفرجاني ساسي

07:30 م

4 لاعبين خارج الزمالك بأمر باتشيكو

06:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى