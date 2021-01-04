الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء.. وتُحذر من هذه الظاهرة

الإثنين 04/يناير/2021 - 07:25 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
كشفت هيئة الأرصاد الجوية المصرية،خلال بيان نشرته، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الثلاثاء الموافق 5 يناير 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الثلاثاء نهارًا:
- طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.
- طقس دافئ على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.
- طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.
- طقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

طقس الثلاثاء ليلًا:
- طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري.
- طقس بارد على السواحل الشمالية.
- طقس بارد على جنوب سيناء.
- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية:
- أمطار خفيفة (30% تقريبًا) على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.
-شبورة مائية كثيفة صباحًا تصل إلى حد الضباب أحيانًاعلى بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الوصف الفني لخرائط الطقس:
- يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان.
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء.. وتُحذر من هذه الظاهرة
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء.. وتُحذر من هذه الظاهرة

أخبار تهمك

عبد الحفيظ يزف بشرى سارة قبل مواجهة سونيديب بدوري الأبطال

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. سانت إيتيان يغري الزمالك للحصول على خدمات مصطفى محمد

منذ ساعتين

موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمباراة سونيديب بطل النيجر

منذ ساعتين

استبعاد الشناوي و9 لاعبين أخرين من قائمة الأهلي لمباراة سونيديب غدًا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تأكد غياب نجم الأهلي عن مواجهة سونيديب في دوري أبطال أفريقيا

منذ يوم

بعد التعاقد مع بواليا .. ثلاثي الأهلي يترقبون مصيرهم

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يتحرك لحسم بديل فرجاني ساسي

منذ حوالي 5 ساعات

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة ساوثهامبتون في الدوري الانجليزي

منذ ساعتين و 35 دقيقة

نجم الزمالك يعلن إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. باتشيكو يصدم نجم الزمالك

منذ ساعة

الأهلي يرفض الاستسلام في صفقة الساحر

منذ ساعة

الأهلي يقترب من ضم صفقة مميزة

منذ حوالي 11 ساعة

تفاصيل العرض الأخير من الزمالك لفرجاني ساسي

منذ 34 دقيقة

نجم الأهلي على أبواب الدوري التركي

منذ حوالي 5 ساعات

الكشف عن سبب استبعاد محمد الشناوي من قائمة الأهلي لمواجهة سونيديب غدًا

منذ أقل من ساعتين

4 لاعبين خارج الزمالك بأمر باتشيكو

منذ ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:00 م

الأهلي يرفض الاستسلام في صفقة الساحر

نجم الزمالك يعلن إصابته بفيروس كورونا

02:03 م

الكشف عن سبب استبعاد محمد الشناوي من قائمة الأهلي لمواجهة سونيديب غدًا

06:19 م

4 لاعبين خارج الزمالك بأمر باتشيكو

06:02 م

تفاصيل العرض الأخير من الزمالك لفرجاني ساسي

07:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى