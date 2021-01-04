كشف أسباب العثور على جثة شخص بداخل وحدة سكنية في قنا

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كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، اسباب عثور أهالي منطقة عزبة داوود في نجع حمادي، شمال محافظة قنا، على جثة شخص بداخل منزلها، في ظروف غامضة.

وكشفت الأجهزة الأمنية برئاسة المقدم سامح نجيدة، وكيل فرع البحث الجنائي، والمقدم إسلام فوزي، رئيس مباحث نجع حمادي، أن الجثة يدعى ناجح كمال الدين فاضل، 50 عاما، سائق عربة كارو، وأن سبب الوفاة غيبوبة سكر.

حيث كان قد تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد ابوالمجد، إخطارا من الدكتور بدوي سعيد، مدير مرفق إسعاف قنا، يفيد العثور على جثة شخص، وبها شبهة جنائية، بداخل منزلها، في عزبة داوود في نجع حمادي.



