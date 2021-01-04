النهوض بسلامة وأمان النباتات الطبية والعطرية" ندوة لزراعة الفيوم لتوعية المزارعين

الإثنين 04/يناير/2021 - 07:23 م
بوابة الفجر
ريهام على

أكد الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم تنفيذا لمبادرة الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم الاهتمام بالصناعات التي تقام علي النباتات الطبية والعطرية.
عقد اليوم بقاعة الاجتماعات بالمديرية ندوة عن النهوض بسلامة وأمان النباتات الطبية والعطرية بالتعاون مع فرع الهيئة القوميه لسلامة الغذاء بالفيوم بحضور الدكتور خالد سليم الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالفيوم والمهندس حمدى أمين ومصدرين النباتات الطبية والعطرية.

وتناولت الندوة اهم مشاكل زراعة النباتات الطبية والعطرية بالمحافظة والتعريف بالهيئة القومية لسلامة الغذاء وشرح مفصل عن كيفية تسجيل مناشر ومصانع النباتات الطبية والعطريه بالهيئة لضمان الوصول الي منتج امن ينافس في الأسواق العالمية.
النهوض بسلامة وأمان النباتات الطبية والعطرية" ندوة لزراعة الفيوم لتوعية المزارعين
النهوض بسلامة وأمان النباتات الطبية والعطرية" ندوة لزراعة الفيوم لتوعية المزارعين
النهوض بسلامة وأمان النباتات الطبية والعطرية" ندوة لزراعة الفيوم لتوعية المزارعين
النهوض بسلامة وأمان النباتات الطبية والعطرية" ندوة لزراعة الفيوم لتوعية المزارعين
النهوض بسلامة وأمان النباتات الطبية والعطرية" ندوة لزراعة الفيوم لتوعية المزارعين
النهوض بسلامة وأمان النباتات الطبية والعطرية" ندوة لزراعة الفيوم لتوعية المزارعين
النهوض بسلامة وأمان النباتات الطبية والعطرية" ندوة لزراعة الفيوم لتوعية المزارعين
النهوض بسلامة وأمان النباتات الطبية والعطرية" ندوة لزراعة الفيوم لتوعية المزارعين
النهوض بسلامة وأمان النباتات الطبية والعطرية" ندوة لزراعة الفيوم لتوعية المزارعين
النهوض بسلامة وأمان النباتات الطبية والعطرية" ندوة لزراعة الفيوم لتوعية المزارعين
النهوض بسلامة وأمان النباتات الطبية والعطرية" ندوة لزراعة الفيوم لتوعية المزارعين
النهوض بسلامة وأمان النباتات الطبية والعطرية" ندوة لزراعة الفيوم لتوعية المزارعين
النهوض بسلامة وأمان النباتات الطبية والعطرية" ندوة لزراعة الفيوم لتوعية المزارعين
النهوض بسلامة وأمان النباتات الطبية والعطرية" ندوة لزراعة الفيوم لتوعية المزارعين

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