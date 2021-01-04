فخري الفقي يكشف 5 فوائد لمبادرة تكنولوجيا إحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة (فيديو)
الإثنين 04/يناير/2021 - 07:47 م
داليا الحسين
أشاد الدكتور فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد، بمبادرة تكنولوجيا إحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة.
وتابع الفقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد": "5 أطراف سيستفيدون من هذه المبادرة أولهم المواطن، إضافة إلى الحكومة كونها تستورد 40% من احتياجاتها من البنزين"، مشيرا إلى تقليل استيراد البنزين يؤثر بالإيجاب على توفير النقد الأجنبي.
وأضاف الفقي "مبادرة تكنولوجيا إحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة ستستمر 5 أو 6 سنوات، وهو ما سيساعد على توفير فرص عمل جديدة، فضلا عن توفير محطات غاز في القرى"، مؤكدا أن كبرى فوائد المبادرة تتمثل في الحفاظ على البيئة.
وتابع الفقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد": "5 أطراف سيستفيدون من هذه المبادرة أولهم المواطن، إضافة إلى الحكومة كونها تستورد 40% من احتياجاتها من البنزين"، مشيرا إلى تقليل استيراد البنزين يؤثر بالإيجاب على توفير النقد الأجنبي.
وأضاف الفقي "مبادرة تكنولوجيا إحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة ستستمر 5 أو 6 سنوات، وهو ما سيساعد على توفير فرص عمل جديدة، فضلا عن توفير محطات غاز في القرى"، مؤكدا أن كبرى فوائد المبادرة تتمثل في الحفاظ على البيئة.