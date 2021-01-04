عاجل.. باتشيكو يصدم نجم الزمالك

قرر البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك إتخاذ قرار جديد بشأن واحد من نجوم القلعة البيضاء.









وقرر باتشيكو أن يخضع مصطفى فتحي الجناح الأيمن للقلعة البيضاء لبرنامج تأهيلي منفرد في الصالة الرياضية لرفع معدل اللياقة البدنية لدية.









ولم يشارك اللاعب في تدريبات فريقه اليوم الاثنين على ملعب عبداللطيف أبورجيله وإكتفى بأداء التدريبات البدنية وكذلك التأهيلية وهو الذي يرغب في العودة والمشاركة مع فريقه في المباريات قبل أن يصدمه باتشيكو بهذا القرار.



