بعد هروب أسبوعين.. القبض على المتهم الرئيسي في واقعة "عقر طالب هندسة" وشقيقته تشكر رجال الشرطة

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رحلة هروب استمرت ما يقرب من أسبوعين، لـ"المتهم الرئيسي" في واقعة الاعتداء على طالب بكلية هندسة بموقف إمبابة، شمال محافظة الجيزة، مستخدمين كلب مفترس، لينجح أجهزة الأمن في تحديد مكانه والقبض عليه، مساء أمس الأحد.



بدورها، وجهت شقيقة الطالب المصاب الشكر لرجال الشرطة بقسم إمبابة خاصًا الرائد مؤمن فرج رئيس مباحث القسم، ومعاونه الرائد محمد طارق، على مطاردتهم للمتهم منذ الواقعة حتى أمكن ضبطه.



صباح الأربعاء قبل الماضي، وصل "محمود" شاب عشريني العمر، إلى موقف البوهي لسيارات الأجرة، بمنطقة إمبابة شمال محافظة الجيزة، ليستقل ميكروباص لتوصيله إلى إحدى الجامعات الخاصة، قبل إنعقاد لجنة امتحانه بكلية الهندسة، دون معرفة ما ينتظره في ذلك اليوم المشؤوم.



وصل الشاب صاحب الـ 22 سنة، إلى موقف السيارات، بحثًا عن وسيلة المواصلات ليتوجه لقضاء امتحانه، وكان في ذلك الوقت متواجد شابين أحدهما يدعى "عمرو.ح"، شهرته "عينة"، بحوزته كلب مفترس والآخر يدعى "كريم. ص"، ليطلبا منه إعطائهما حافظة نقوده، مهددينه بإطلاق الكلب تجاهه في حالة عدم استجابته لمطالبهم.



طلب "محمود" منهما أن يتركاه ليتوجه إلى كليته: "سيبوني عندي إمتحان، وهتأخر"، لكن كلمات الشاب قوبلت بالرفض من قبلهما، لينزع صاحب الكلب الشهير بـ"عينة"، قناع الفم الخاص بكلبه، ويطلقه ليعقر الطالب الجامعي بيده ورجله، وسط صرخاته، ليستغيث بالمتواجدين بالموقف، لكن دون جدوى.



أخرج الطالب الجامعي هاتفه المحمول ليجري اتصالا هاتفياَ بشقيقته لإنقاذه، التي حضرت بعد دقائق معدودة رفقة والدتها.



وروت "نهى" شقيقة الطالب، ما حدث في ذلك اليوم، قائلة: "أخويا اتصل بيا يستنجد بينا فجرينا على الموقف علشان نلحقه".



وأضافت شقيقة محمود إلى الفجر: "الكلب مسبش حتة في جسم أخويا سليمة، والناس كلها قاعدين محدش اتحرك" ما دفعها للصراخ طلبا للنجدة، بعد تصويرها مقطع فيديو تضمن ما حدث مع شقيقها، كدليل إدانة للمتهمين.



وتابعت " نهي"، أنه أثناء ذلك تصادف مرور دورية أمنية، تنامي إلى سماعهم أصوات صراخها: "عينة كان سرق محفظة أخويا، وهرب، ومفيش غير سواق كبير في السن وقف معانا وقاله حرام عليك اللي بتعمله ده".



وواصلت نهى، حديثها، بأن والدتها استوقفت مركبة توك توك لتوصيلهم إلى مستشفى التحرير العام: "واحنا ماشيين لقينا محفظة محمود مرمية، ووالدتي اخدتها".



وأشارت إلى أن سيارة النجدة لاحقت المتهمين وتمكنت من ضبط أحدهما ويدعى "كريم. ص" وتم اقتياده إلى قسم شرطة إمبابة، بعد هروب المتهم الرئيسي.



وصل الشاب رفقة شقيقته ووالدته إلى المستشفى، وبتوقيع الكشف الطبي عليه تبين وجود آثار عض حيواني بالساعد واليد اليسرى والقدم اليسرى، وحصلت الفجر على نسخة منه.



بعد الاطمئنان على حالة المصاب، حررت أسرته محضرا بقسم الشرطة حمل رقم 25791 لسنة 2020، بمعرفة العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، اتهموا فيه المتهم المضبوط وصديقه بالاعتداء على "محمود" وسرقته.



تحريات العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة توصلت إلى هوية المتهم الرئيسي ويدعى "عمرو.ح" وشهرته "عينة"، لكونه صاحب الكلب الذي استخدم في ارتكاب الواقعة.



بعثور أسرة المصاب على متعلقاته انتفت تهمة السرقة عن المتهمين.



وبعرض المتهم على النيابة العامة أمرت بإخلاء سبيله وسرعة ضبط وإحضار المتهم الهارب، لعثور الشاب على متعلقاته ما نفى واقعة السرقة.



أعد الرائد مؤمن فرج رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة مأمورية لملاحقة المتهم الرئيسي، وتبين للرائد محمد طارق معاون مباحث القسم هروب المتهم من محل إقامته، خشية من القبض عليه، وتوصلت القوات إلى مكان هروبه بعد تنقله من مكان لآخر، وتمكنت من القبض عليه، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيق.



حاولت أسرة "عينة"، وأصدقائه التواصل مع أسرة المصاب للتنازل عن البلاغ المقدم ضده: "طلبوا منا الصلح مقابل أنهم هيعملوا صوان كبير يضربوا فيه المتهم قدام الكل وبعدها يضربوا الكلب بالنار"، مؤكدة: "إحنا عمرنا ما هنقبل ثمن دم محمود، رفضنا كل كلامهم علشان محدش يحصله اللي حصل لأخويا" مضيفة: "لو اتنازلنا الواقعة هتتكرر وكمان أخويا هيكون في خطر ويعمل فيه كده تاني".

