الأهلي يرفض الاستسلام في صفقة الساحر
الإثنين 04/يناير/2021 - 07:00 م
محمد الدمتناوي
رفض مسؤولي النادي الأهلي، الاستسلام في التعاقد مع النجم الأوروجوياني جاستون سيرينو، لاعب فريق صن داونز الجنوب إفريقي، خلال الفترة المقبلة.
وكان الأهلي يرغب في التعاقد مع مهاجم قوي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، قبل التعاقد مع الكونغولي والتر بواليا، قادمًا من صفوف الجونة لمدة أربع مواسم مقبلة.
هناك اتجاه داخل الأهلي، لوضع الأنجولي جيرالدو دا كوستا في قائمه الإنتظار ورفع اسمه من قائمة الفريق، من أجل إتاحة الفرصة لقيد بواليا بالإضافة لإبرام صفقات جديدة.
ومن المنتظر أن ترد إدارة صن داونز على العرض الجديد المقدم من النادى الأهلي، لضم سيرينو يوم 7 يناير الجاري.
ومن المقرر أجل قيد سيرينو في قائمه الفريق المحلية والإفريقية حال إنهاء التفاوض مع إدارة النادي الجنوب إفريقي، والوصول إلى مفاوضات بشأن ضم اللاعب بصورة رسمية.