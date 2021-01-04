خبير اقتصادي: تدخلات أردوغان سبب ارتفاع معدل التضخم في أنقرة

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قال الدكتور مصطفى بازركان المحلل الاقتصادي في الشأن التركي، محلل تركي، إن تدخلات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سبب ارتفاع معدل التضخم أكثر مما هو متوقع في أنقرة، مشيرا إلى أن الرقم المعلن والرسمي من قبل الدولة التركية على أساس سنوي في الشهر الأخير من العام الماضي ليس صحيحا.



وكشفت بيانات معهد الإحصاء التركي أن معدل التضخم ارتفع أكثر مما هو متوقع إلى 14.6 على أساس سنوي في ديسمبر ليستمر الضغط على البنك المركزي لتجديد السياسيات النقدية.



وأضاف المحلل الاقتصادي، في حديثه لقناة "الغد"، أن الرقم الرسمي والإحصاء الحقيقي وصل لـ22.3%، موضحا أن الاقتصاد التركي يعاني كثيرا في الفترات الماضية بسبب سياسات أردوغان وهو ما عرضه الاقتصاد لحالة انكماش كبيرة.



وأشار إلى أنه يوجد تعارض في السياسات في تركيا مع تضارب التصريحات واستقالة وزير الخزانة والتضارب الأكبر في الأسعار، لافتا إلى أن عمليات التضخم أثرت على الحالة الاقتصادية بتركي وعلى المواطن التركي والشركات كذلك.



وأوضح أن البنك المركزي التركي طالب برفع سعر الفائدة ولكن دون جدوى، مشددا على أن السياسات التركية التي يتبعها أردوغان له الأثر الأكبر فيما وصل له حال الاقتصاد التركي وحالة التدني كما أن الليرة التركية أصبحت متهاوية أمام الدولار التركي بشكل كبير مع التضخم المرتفع وهو ناتج عن سياسات الرئاسة التركية ومجلس الوزراء.



واعتقد المحلل الاقتصادي، استمرار انكماش الاقتصاد التركي في ظل التدخل الكبير وتضارب السياسات مع رفع عمليات الأسعار التي بدأ يشعر بها المواطن التركي، منوها إلى أنه يجب أن يكون هناك استقلالية للمركز المصرفي في تعاملاته دون تدخلات والدعم الكامل له.

