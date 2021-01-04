تعرف علي الجهاز المعاون للسكة الحديد بالقسم الثاني

الإثنين 04/يناير/2021 - 06:58 م
بوابة الفجر
هدير أسامة
قرر مجلس ادارة السكة الحديد تعيين عيد مرازيق المدير الفني السابق للبنك الاهلي، مديرا فنيا للفريق الاول لكرة القدم بنادي السكة الحديد، خلفاً لجمعة مشهور. 


 ويضم الجهاز المعاون لعيد مرازيق، في قيادة السكة كلاً من " أمير صلاح زكى ،  مدرب عام،  ووحيد صادق صالح،  مدرب
سعيد عبداللطيف محمد ، مدرب
عبد الحميد على محمد،مدرب حراس ،وشريف رضوان، منسق عام. ويستعد السكة الحديد لملاقاة فريق الزرقا  الجمعة المقبلة بدوري القسم الثاني .

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