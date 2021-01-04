محافظة الإسكندرية تحذر المواطنين من شبورة كثيفة تستمر يومين على الطرق

الإثنين 04/يناير/2021 - 06:57 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
أصدرت محافظة الإسكندرية، قبل قليل، بيانا، شددت فيه على مواطنيها بإتخاذ كافة التدابير اللأزمة للحد من الشبورة الكثيفة التي تغطي بعض المناطق.
وأهابت المحافظة في بيانها، بالمواطنين توخي الحذر وإتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الأثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة التي تصل إلي حد الضباب علي بعض المناطق.
واضافت أنه يأتي ذلك بناءًا على التوقعات الواردة من الهيئة العام للأرصاد الجوية وذلك إعتبارًا من اليوم الاثنين 4 يناير وحتي الأربعاء 6 يناير. 

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