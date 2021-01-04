لامبارد مهدد بالإقالة من تشيلسي

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن الشكوك تحوم حول إستمرار الإنجليزي فرانك لامبارد على رأس الجهاز الفني لتشيلسي وذلك عقب الخسارة المذلة على يد مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة في الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي.

وأكد موقع ذا أثليتك البريطاني أن مسئولي تشيلسي يناقشون بجدية فكرة إقالة فرانك لامبارد في حالة إستمرار النتائج السلبية للبلوز في الفترة المقبلة.

وألمح الموقع البريطاني أن تشيلسي كان من أبرز المرشحين للمنافسة بقوة على لقب الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي بعد إنفاق أكثر من 300 مليون يورو على صفقات جديدة في الصيف الماضي.

وأشار الموقع البريطاني إلى أن تشيلسي يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة وبفارق 7 نقاط مؤقتاً عن ليفربول صاحب الصدارة الذي سيلعب اليوم أمام ساوثهامبتون في نفس الجولة.

وأفاد الموقع البريطاني بأن الإيطالي ماسيميليانو أليجري يعتبر المرشح الأول لخلافة فرانك لامبارد في تشيلسي لأن المدير الفني الإيطالي بدون وظيفة وأكد أكثر من مرة عن رغبته في خوض تحدي جديد في الدوري الإنجليزي.