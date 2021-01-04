الصحة تنظم وبينار علمي لمناقشة تحديث الدليل الوطني للرعاية والعلاج لمرضى الإيدز

الإثنين 04/يناير/2021 - 06:51 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
نظمت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، وبينار علمي للأطباء لعرض وشرح التحديث الخاص بالدليل الوطني للرعاية والعلاج لمرض نقص المناعة البشري (الإيدز)، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، في إطار متابعة بروتوكولات العلاج المحدثة والحد من انتشار عدوى الإيدز بحلول عام 2030 بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك بحضور الدكتورة هبة السيد مدير البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز، وأعضاء اللجنة العلمية للبرنامج الوطني لمكافحة الإيدز، والتي يترأسها الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، وكل من الدكتور علاء حشيش مسئول الأمراض المعدية بمكتب منظمة الصحة العالمية بمصر، والدكتور وليد كمال مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالإيدز في مصر.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن ذلك الوبينار يأتي بالتزامن مع إطلاق البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز الدليل الوطني للرعاية والعلاج لمرضى الإيدز تماشيًا مع أحدث التوصيات العالمية.

وأشار إلى مشاركة عدد من الأطباء على مستوى الجمهورية من مراكز علاج الإيدز ومراكز علاج الفيروسات، "أونلاين"، حيث يهدف الوبينار إلى بناء قدرات الأطباء في الرعاية الإكلينيكية لمرضى الإيدز، بالإضافة إلى مناقشة تحديث بروتوكولات العلاج والأدلة الإرشادية في التشخيص والرعاية والعلاج، وذلك خلال جلسات الوبينار على مدار اليوم بمشاركة خبراء من كل من منظمة الصحة العالمية واللجنة العلمية للبرنامج الوطني لمكافحة الإيدز.

ومن جانبها أكدت الدكتورة هبة السيد مدير البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز، التنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية المختصة لتحديث الدليل الوطني للإيدز بما يساهم في توفير أحدث بروتوكولات العلاج، لافتًا إلى سعي البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز للوصول إلى استراتيجية (٩٠ - ٩٠ -٩٠ ) والتي تهدف إلى الوصول إلى ٩٠٪؜ من العدد التقديري للمصابين بالإيدز في مصر، وتغطية ٩٠٪؜ ممن تم الوصول إليهم بالخدمات العلاجية، ووصول ٩٠ ٪؜ منهم لتقليل الحمل الفيروسي، وبالتالي ضمان حياة صحية للمصابين وتقليل فرص انتقال العدوى، بهدف القضاء على الإيدز بحلول عام ٢٠٣٠.

كما أوضح الدكتور علاء حشيش مسئول الأمراض المعدية بمكتب منظمة الصحة العالمية بمصر، وجود ٣٨ مليون متعايش مع مرض الإيدز على مستوى العالم، مؤكدًا أهمية عمل جميع أعضاء الدول الأعضاء بمنظمة الصحة العالمية للقضاء على المرض بحلول عام ٢٠٣٠، لافتًا إلى ربط الأدلة الإرشادية للمنظمة الخاصة بالتعامل مع الإيدز بالدليل الإرشادي الوطني المصري، وذلك ممثلا في تقليل المخاطر والحزم الوقائية وبروتوكولات العلاج، كما وجه الشكر لوزارة الصحة والسكان المصرية لدورها في توفير الأدوية الخاصة لعلاج مرضى الإيدز مما يعطي مأمونية وتوافر مخزون كاف للمرضى في مصر.

يذكر أنه حاضر في جلسات الوبينار أعضاء اللجنة العلمية للبرنامج الوطني لمكافحة الإيدز وتضم الدكتور إيهاب كمال مساعد وزير الصحة والسكان للتعليم الطبي المهني وكل من (أ.د أمجد الذهبي، أ.د.أمين عبد الباقي، د. نهى عاصم، أ.د.شريف موسى، أ.د.عائشة الشرقاوي، د. رمضان زكي، د.حمدي إبراهيم، أ.د.وائل عبد الرازق، د.الغريب رمضان، ود. شيماء شوقي، ود. شيماء نصر). 

جدير بالذكر أن وزارة الصحة والسكان وقعت مذكرة تفاهم بين الوزارة ممثلة في البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز وكل من جمعية (كاريتاس مصر) ومؤسسة الشهاب للتطوير والتنمية الشاملة، في شهر أغسطس من العام الماضي، وذلك في إطار التعاون لتقديم التوعية للحد من انتشار مرض نقص المناعة البشري " الإيدز" بحلول عام 2030، ودعم المرضى المتعايشين مع المرض وتوفير العلاج.
الصحة تنظم وبينار علمي لمناقشة تحديث الدليل الوطني للرعاية والعلاج لمرضى الإيدز
الصحة تنظم وبينار علمي لمناقشة تحديث الدليل الوطني للرعاية والعلاج لمرضى الإيدز
الصحة تنظم وبينار علمي لمناقشة تحديث الدليل الوطني للرعاية والعلاج لمرضى الإيدز
الصحة تنظم وبينار علمي لمناقشة تحديث الدليل الوطني للرعاية والعلاج لمرضى الإيدز
الصحة تنظم وبينار علمي لمناقشة تحديث الدليل الوطني للرعاية والعلاج لمرضى الإيدز
الصحة تنظم وبينار علمي لمناقشة تحديث الدليل الوطني للرعاية والعلاج لمرضى الإيدز
الصحة تنظم وبينار علمي لمناقشة تحديث الدليل الوطني للرعاية والعلاج لمرضى الإيدز
الصحة تنظم وبينار علمي لمناقشة تحديث الدليل الوطني للرعاية والعلاج لمرضى الإيدز
الصحة تنظم وبينار علمي لمناقشة تحديث الدليل الوطني للرعاية والعلاج لمرضى الإيدز
الصحة تنظم وبينار علمي لمناقشة تحديث الدليل الوطني للرعاية والعلاج لمرضى الإيدز

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