وداعاً.. ديالا مكي تنعى المخرج السوري حاتم علي

الإثنين 04/يناير/2021 - 07:50 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
أعربت الإعلامية ديالا مكي عن حزنها لوفاة المخرج السوري حاتم علي ، الذي رحل عن عالمنا عن عمر يناهز 58 عام إثر أزمة قلبية حادة.

ونشرت ديالا صورة تجمعها بالراحل هبر حسابها بإنستجرام وودعته قائله:" وداعاً حاتم علي.. هذه بعض صور لقائي الأخير مع المبدع الذي أبكي الوسط الفني العربي برحيله .. الفن الجميل يخلد ذكرى أصحابه ".

يشار إلى أن حاتم علي تفوق في الكتابة المسرحية وكتابة النصوص الدرامية والقصص القصيرة، ونال إجازة في الفنون المسرحية من المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق عام 1986، وهو عضو في نقابة الفنانين في سوريا، وبدأ مشواره كممثل مع المخرج هيثم حقي من خلال مسلسل "دائرة النار" عام 1988.

وقدم حاتم علي العديد من المسلسلات الناجحة منها مسلسل "صقر قريش"، "ربيع قرطبة"، و"ملوك الطوائف"، و"الملك فاروق"، و"عمر"
، مسلسل "حجر جهنم" ، و"كأنه امبارح"، وأهو دا اللى صار".

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