بكاء رمضان عبد المعز أثناء دعائه لرفع الوباء والبلاء (فيديو)

الإثنين 04/يناير/2021 - 06:47 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
بكى الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، أثناء دعائه إلى الله لرفع الوباء والبلاء وازاحة الغمة عن الأمة، وأن يجعل هذا العام عام خير وبركة.

وتابع عبد المعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم: "يا رب ارفع عنا الوباء والبلاء والداء، ونعوذ بك من المحن وسوء الفتن ما ظهر منها ونعوذ بك من عضال الداء وخيبة الرجاء، يا رب نتوسل بك اليك اكشف الغمة عن الامة اللهم قد رأيتها قدرتك فارحمنا برحمتك، اصرف عنا بخفى لطفك شر ما قضيت".

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