تركي آل شيخ ينعى وفاة الموسيقار إلياس الرحباني

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نعى المستشار تركي آل شيخ وفاة الموسيقار إلياس الرحباني، والذي توفى صباح اليوم الإثنين عن عمر ناهز الـ83 عاما.



وكتب "آل شيخ" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "‏رحم الله الياس الرحباني".



يذكر أن الموسيقار إلياس الرحباني، توفى صباح اليوم عن عمر ناهز الـ83 عاما، وحزن على وفاته عدد كبير من نجوم الفن ونعو وفاته الكثيرين.

