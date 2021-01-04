تركي آل شيخ ينعى وفاة الموسيقار إلياس الرحباني

الإثنين 04/يناير/2021 - 07:50 م
بوابة الفجر
مي مرسي
نعى المستشار تركي آل شيخ وفاة الموسيقار إلياس الرحباني، والذي توفى صباح اليوم الإثنين عن عمر ناهز الـ83 عاما.

وكتب "آل شيخ" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "‏رحم الله الياس الرحباني".

يذكر أن الموسيقار إلياس الرحباني، توفى صباح اليوم عن عمر ناهز الـ83 عاما، وحزن على وفاته عدد كبير من نجوم الفن ونعو وفاته الكثيرين.

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