مطرانية المحلة: افتتاح أول مرحلة من مسار العائلة المقدسة "إعجاز"

الإثنين 04/يناير/2021 - 06:44 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
أعرب الانبا كاراس، أسقف مطرانية المحلة، عن سعادته للمرحلة الاولى من مسار العائلة المقدسة، قائلا: "ده إعجاز.. وننتظره من 2000 سنة".

وأشار "كاراس"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "TeN"، مساء الإثنين، إلى ان المسئولين على قدر المسئولين، والمحافظ كان يتابع الوضع لحظة بلحظة، موجها التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي والدولة المصرية، والبابا تواضروس، لافتا إلى أن البابا كان يتابع معه الوضع أول بأول.

وأضاف، "نشكر ربنا، أول محطة تفتح في المسار هى سمنود"، منوها بأن كنيسة سمنود أصبحت مزار عالمي.

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