أسعار الدولار تتراجع خلال تعاملات اليوم الإثنين

الإثنين 04/يناير/2021 - 07:18 م
بوابة الفجر
تراجعت أسعار الدولار خلال تعاملات اليوم الإثنين، أمام سلة العملات الرئيسية بعد إعلان بيانات اقتصادية.

وأظهرت بيانات اقتصادية، ارتفاع النشاط الصناعي في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في 6 سنوات خلال الشهر الماضي.

كما ارتفع الإنفاق على البناء في الولايات المتحدة بأقل من تقديرات المحللين خلال ديسمبر.

ومع تثبيت معدلات الفائدة الأمريكية عند أدنى مستوياتها، والعجز الهائل في الولايات المتحدة، والاعتقاد بأن انتعاش التجارة العالمية، تراجع الدولار بنحو 7 بالمائة في 2020.

وبحلول الساعة 4:20 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار أمام اليورو بنحو 0.5 بالمائة إلى 1.2273 دولار، بينما استقر مقابل الين الياباني عند 103.14 ين.

في حين ارتفعت العملة الأمريكية أمام نظيرتها البريطانية بنحو 0.6 بالمائة إلى 1.3587 دولار، لكنها تراجعت بنسبة مماثلة أمام الفرنك السويسري لتصل إلى 0.8797 دولار.

وخلال نفس الفترة، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة إلى 89.74.

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