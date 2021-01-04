رمضان عبد المعز: تسلموا بالصبر والإيمان واستغيثوا بالله لرفع البلاء

Advertisements





قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامى،إن الجميع عليهم أن يستبشروا خيرًا بالعام الجديد وأن يعلموا أن قدر الله عز وجل نافذ، مضيفا تسحل بالصبر واليقين تنال الإمامة فى الدين..وأدعوا الله أن يغفر لى ما ذل به لسانى..وارد أننى أخطأت فى حلقات مش حلقة واحدة".



وأضاف "عبد المعز"، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر قناة "dmc"، علينا جميعًا أن نستغفر الله عز وجل ونتوب إليه عما صدر منا من زلات، وأن نكون على يقين بأن القادم أفضل بعون الله وحوله، وحال إصابة أحد مكروه عليه أن يصبر ويحتسب عند ربه.



وأكد "عبد المعز"، أن الله عز وجل رحيم جدًا بعباده، وعلى العبد أن يستغيث برحمة الله، وأن يكون على يقين أنه سينال رحمة ربه، قائلا " رحمة ربنا وسعت كل شئ وعلينا أن نطلبها حتى يأتى الخير، ويرفع البلاء".



